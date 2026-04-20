Добровольные лесные пожарные защитят нацпарк "Угра" под Калугой от палов травы

Москва20 апр Вести.Общество добровольных лесных пожарных в рамках экспедиции в национальный парк "Угра", расположенный в Калужской области, защитит территорию от весенних палов травы и проведет обучение руководителей тушения, сообщил ТАСС со ссылкой на организацию.

Уточняется, что экспедиция пройдет с 20 апреля по 2 мая.

Это будет первая сертифицированная программа обучения пожарных волонтеров на руководителей тушения, позволяющая повысить подготовку добровольцев, создать высококвалифицированный кадровый резерв для государственных служб, занимающихся тушением ландшафтных пожаров, к которому те смогут обращаться в пиковые сезоны для обеспечения лучшей защиты ценных территорий отметили в обществе

Добровольцы защищают в первую очередь свежие лесопосадки. Недавно высаженные деревья первыми сгорают в пожарах, причиной которых становится пал травы.

В нацпарке "Угра" молодые деревья высажены в рамках программы возрождения широколиственных лесов, которые в XIX веке были в Угре. Когда они подрастут, то смогут сдерживать эрозию на речном склоне.