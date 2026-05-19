Москва19 маяВести.Туристам обойти потенциально опасные участки в уссурийской тайге может помочь поведение птиц, рассказал ТАСС генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Очень важная вещь - поведение птиц. Если вы видите их на дереве, больше одной птицы, и все они громко кричат, то скорее всего внизу находится какой-то хищниксказал Арамилев
Он посоветовал в лес ходить в яркой туристической одежде, она должна быть не бесшумной, при ходьбе издавать звуки, тем самым предупреждая хищника о приближении человека.