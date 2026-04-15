Гид рассказал о тайных тропах в месте пропажи семьи Усольцевых

Москва15 апр Вести.В тайге, где пропали Усольцевы, есть множество неизвестных маршрутов и тайных троп. Об этом рассказал гид по Белогорью Алексей Исиченко в беседе с ТАСС.

По его словам, местность в Кутурчинском Белогорье имеет свои особенности и отличается, например, от национального парка Красноярские Столбы.

Место это далеко от цивилизации, рядом города нет. Само Кутурчинское Белогорье очень большое. Там много тайных троп и еще неизведанных маршрутов заявил гид

Он добавил, что все это усугубляется сложным рельефом, из-за которого потеряться на таких тропах очень просто. По словам Алексея Исиченко, приходить в это место можно только после хорошей подготовки и тщательного планирования маршрута.