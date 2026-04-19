Москва19 апр Вести.Юридическая значимость Красной книги России, сама идея ее создания и режим охраны внесенных в нее видов остаются неизменными. Приоритет строгой охраны редких животных над разрешительными процедурами также сохраняется. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минприроды.

Поводом для разъяснений послужили публикации в СМИ и интернете о якобы снятии запрета на охоту на краснокнижных животных и расширении оснований для их добычи в связи с изменениями проекта постановления правительства от 1997 года. В министерстве ранее уже поясняли, что правила остаются прежними для всех граждан, и разрешение на добычу может выдать только специальная комиссия Росприроднадзора.

Проект постановления не меняет ни юридическую значимость Красной книги России, ни ее идею. У внесенных в нее животных режим охраны остается неизменным. Документ сохраняет обязательный разрешительный порядок с участием научных специалистов — комиссии Росприроднадзора подчеркнули в ведомстве

В Минприроды напомнили, что защита и восстановление популяций редких видов — одна из ключевых задач государства, для чего созданы особо охраняемые природные территории. За вред, нанесенный краснокнижным животным, предусмотрена уголовная ответственность.

На примере амурского тигра в ведомстве пояснили действующий порядок: если хищник заходит в населенные пункты, его с разрешения Росприроднадзора отлавливают и осматривают. Здоровое животное выпускают в лес вдали от поселков. Раненого или больного тигра, не способного охотиться на копытных, отправляют на реабилитацию. По ее итогам решают, оставить зверя в неволе или вернуть в дикую природу.