В Минприроды рассказали об уникальном эксперименте с тиграми Козлов: за экспериментом с туранским тигром наблюдает весь мир

Москва28 мая Вести.Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в комментарии ИС "Вести" рассказал о научном эксперименте с восстановлением популяции тигров в Казахстане.

В Казахстане в прошлом столетии была потеряна популяция тигров, он назывался туранский тигр. По данным ученых, которые были взяты из музейных экспонатов, ДНК нашего амурского тигра и туранского совпадают. И по обращению президента Казахстана в адрес нашего руководителя было принято решение совместно с учеными России и учеными Казахстана проработать вопрос восстановления популяции туранского тигра рассказал министр

С этой целью в Казахстан были отправлены четыре хищника – два взрослы тигра и два детеныша.

Мы привезли четырех тигров. И сейчас они проходят в центре адаптационный период [в Казахстане], особенно большие кошки. В течение двух месяцев мы будем за ними наблюдать, потому что кормовая база и климатическая база меняются. Но самое главное, за этим экспериментом сейчас наблюдают во всем мире. Потому что это дикие кошки, не из зоопарка. Коллеги пробовали этот опыт, опираясь на опыт других стран, но те звери были из зоопарков, а это звери из дикой природы. Такой опыт внутри нашей страны мы популяризируем. На примере Еврейской, Амурской области у нас было порядка 15 таких [экспериментов], и они успешны отметил Козлов

Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, ученые двух стран совместно занимаются адаптацией и акклиматизацией тигров в государственном природном заповеднике "Иле-Балхаш".