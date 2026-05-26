Подаренных Россией Казахстану тигров скоро выпустят в дикую природу

Москва26 мая Вести.Тигры, которые РФ подарила Казахстану, скоро будут выпущены в дикую природу. Об этом российский лидер написал в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии" для газеты "Казахстанская правда".

В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом "Аэрофлота" в Казахстан написал Владимир Путин

По словам президента, на данный момент российские и казахстанские ученые совместно занимаются адаптацией и акклиматизацией тигров в государственном природном заповеднике "Иле-Балхаш".

Скоро тигры будут выпущены в дикую природу указал Владимир Путин

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан пройдет с 27 по 29 мая.