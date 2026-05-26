Москва26 маяВести.Тигры, которые РФ подарила Казахстану, скоро будут выпущены в дикую природу. Об этом российский лидер написал в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии" для газеты "Казахстанская правда".
В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом "Аэрофлота" в Казахстаннаписал Владимир Путин
По словам президента, на данный момент российские и казахстанские ученые совместно занимаются адаптацией и акклиматизацией тигров в государственном природном заповеднике "Иле-Балхаш".
Скоро тигры будут выпущены в дикую природууказал Владимир Путин
Государственный визит Владимира Путина в Казахстан пройдет с 27 по 29 мая.