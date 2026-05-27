Москва27 мая Вести.У России имеется успешный опыт восстановления популяции амурских тигров, заявил ИС "Вести" гендиректор АНО Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

РФ, обладая таким опытом, помогает Казахстану восстановить популяцию хищников. С этой целью ранее в Казахстан были переданы четыре амурских тигра – два взрослых хищника и двое детенышей.

Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, ученые двух стран совместно занимаются адаптацией и акклиматизацией тигров в государственном природном заповеднике "Иле-Балхаш".

Будет поставлен научный эксперимент, поэтому небольшое количество особей [передано в Казахстан]. Они разнополые и разновозрастные. В России есть успешный опыт, таким образом переселяли тигра в Амурскую область и ЕАО отметил Арамилев

Начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак также заявил о регулярном взаимодействии российских и казахстанских специалистов по вопросу восстановления популяции хищников.

Коллеги нам звонят, обмениваются видео, впечатлениями. Эти парни у нас проходили обучение, участвовали в отлове тигров рассказал он

Отмечается, что вскоре тигры будут выпущены в дикую природу.