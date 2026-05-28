Россия и Казахстан "сверят часы" в сфере военного сотрудничества Директор ФСВТС Шугаев рассказал о планах во время визита в Казахстан

Москва28 мая Вести.Россия и Казахстан ведут плановую работу в сфере военно-технического сотрудничества, и во время визита президента РФ Владимира Путина в республику представители стран "сверят часы" в этой сфере. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью ИС "Вести".

В Астане начался основной день государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Вместе с российским лидером в Астану приехала делегация из 30 человек. Это представители крупного бизнеса, глава Центробанка, министры, а также директор ФСВТС.