Москва28 маяВести.Россия и Казахстан ведут плановую работу в сфере военно-технического сотрудничества, и во время визита президента РФ Владимира Путина в республику представители стран "сверят часы" в этой сфере. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью ИС "Вести".
В Астане начался основной день государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Вместе с российским лидером в Астану приехала делегация из 30 человек. Это представители крупного бизнеса, глава Центробанка, министры, а также директор ФСВТС.
В данном конкретном случае мы не подписываем каких-то особых контрактов, но плановая работа осуществляется уже давно… Объем сотрудничества не на одну сотню миллиардов, как говорят. Это один из основных наших партнеров ОДКБ, поэтому сегодня здесь занимаемся сверкой часов скорее, чем стремимся к подписанию каких-то специальных контрактов под датусказал Шугаев