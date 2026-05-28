Натуралист рассказал, что нужно для успешной реинтродукции тигров в Казахстане Натуралист Хабургаев назвал сложным процесс реинтродукции тигров в Казахстане

Москва28 мая Вести.Для успешной реинтродукции тигров в дикую природу Казахстана необходимо восстановить экологическую систему республики, это тяжелая работа, заявил ИС "Вести" журналист-натуралист Александр Хабургаев.

В Казахстан доставили четырех амурских тигров для будущей реинтродукции. Они станут частью масштабной программы по восстановлению популяции хищника в Средней Азии. Амурские и ранее обитавшие в Казахстане туранские тигры являются практически одним видом, не считая незначительного отличия по хромосомам.

Восстановление туранских млекопитающих осложняется тем, что в республике разрушена биологическая цепочка, пояснил натуралист. Ранее дикая казахская природа изобиловала копытными: сайгаками, дзеренами, тарпанами, дикими лошадями и турами.

Когда было такое обилие копытных, то тигры, естественно, как хищники, играли свою экологическую роль. Но сейчас, поскольку все-таки эта пищевая пирамида в данном регионе изрядно нарушена, то ее надо создавать по новой… Это не просто обучить тигра самостоятельно охотиться, осторожно относиться к человеку, а это еще и долгая кропотливая работа по восстановлению всей экологической системы. Конечно, это очень тяжелая работа подчеркнул Хабургаев

Эксперт уверен в позитивных результатах программы.

Антропофобия проявится у дикого зверя — боязнь человека. Охотничьи навыки тоже генетически проявятся, но ведь надо еще поголовье копытных обеспечить. То, что эти четыре тигра сдадут экзамены на отлично, сомневаться не приходится заключил он

Хабургаев также отметил, что к проекту могут подключиться Иран и Афганистан.