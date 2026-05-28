Программа РФ по восстановлению популяции тигров в Казахстане подойдет для Ирана

Москва28 мая Вести.К российской программе по восстановлению дикой популяции тигров в Казахстане могут подключиться Иран и Афганистан, отметил в беседе с ИС "Вести" журналист-натуралист Александр Хабургаев.

Амурские тигры являются ближайшими родственниками туранских тигров, которые ранее обитали на территории Казахстана и вымерли к 1948 году, пояснил он.

Туранский или каспийский тигр обитал не только в Казахстане, он еще обитал в Иране, в Афганистане… И, понимаете, к этой программе потом могут подключиться Иран и Афганистан. А я вас уверяю, что такие программы очень способствуют объединению; когда есть какое-то общее дело, то это всегда хорошо подчеркнул Александр Хабургаев

Накануне в Казахстан были переданы четыре амурских тигра — два взрослых хищника и двое детенышей. Им предстоят два экзамена. Первый — на охоту: специалисты убедятся, не утратили ли хищники навык добычи пищи. Второй тест на правильное отношение к человеку: осторожность и избегание встреч. Если результаты тестов будут положительными, тигров выпустят в дикую природу.