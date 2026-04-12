Москва12 апр Вести.Перелетные птицы активно возвращаются на природные территории Москвы. В парках и зеленых зонах можно встретить певчего дрозда, зарянку, дубоноса, а также занесенных в Красную книгу столицы лысуху, широконоску, обыкновенного канюка и чомгу. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства.

Обитание редких птиц в мегаполисе свидетельствует о благоприятных экологических условиях.

Москва остается комфортной средой не только для людей, но и для диких животных говорится в сообщении

Певчие дрозды и зарянки поселяются в парковых аллеях, дубоносов можно заметить в поисках семян в кронах деревьев. Широконоска, чомга, лысуха и другие водоплавающие птицы обживают городские водоемы.

По словам биологов, не надо близко подходить к гнездам и местам отдыха птиц. Лучше всего использовать для наблюдения за ними бинокль. Нельзя кормить диких птиц хлебом и другой человеческой пищей.