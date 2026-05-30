Москвичи могут принять участие в "переписи" соловьев Жители московского региона могут помочь в "переписи" соловьев

Москва30 мая Вести.В столичном регионе проходит "перепись" самых поющих птиц – соловьев, в которой могут принять участие жители Москвы. Руководитель экоцентра "Экошкола Кусково" Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Николай Кудрявцев в интервью ИС "Вести" рассказал, что все данные, собранные жителями, будут нанесены на интерактивную карту.

Орнитологи в городских парках, скверах и садах столицы прислушиваются к трелям соловьев и считают их по голосам. По последним данным, в Москву каждую весну прилетает около 360 соловьев. Их подсчет орнитологи и инспекторы Мосприроды проводят ежегодно.

Это многолетняя будет у нас акция, каждый год будет повторяться, потом будет интерактивная карта, куда будут все точки наноситься, каждый житель будет видеть свой вклад рассказал Николай Кудрявцев

Для участия в переписи соловьев нужно зафиксировать на видео пение птиц, подсчитать количество голосов и передать данные в Департамент природопользования с указанием места. При этом тревожить птиц не стоит.

Наблюдать за ними лучше на расстоянии, например, с помощью бинокля. На природных территориях и вблизи водоемов следует держать на поводке собак, а также избегать громких звуков объяснил начальник отдела экологического контроля восточного административного округа Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Владислав Демкин

Существует карта "самых соловьиных" мест Москвы. Чаще всего трели можно услышать в парках и на городских природных территориях. Например, в Куркино, Измайлово, Царицыно, в Битцевском лесу, Нескучном саду и Покровском-Стрешневе.

Соловьи – важный индикатор экологического состояния. В столице их численность уже много лет держится на одном уровне.