Лесной голубь вяхирь поселился на Воробьевых горах в Москве

В Парке Горького в Москве обнаружен новый вид птиц Лесной голубь вяхирь поселился на Воробьевых горах в Москве

Москва27 мая Вести.В Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького (ЦПКиО) зафиксирован новый вид птиц – лесной голубь вяхирь, сообщается в Telegram-канале парка.

Знакомьтесь – лесной голубь вяхирь. Крупный, осторожный и совсем не похожий на привычных городских голубей говорится в публикации

В парке сообщили, что неожиданное открытие было сделано во время орнитологической экскурсии.

Там отметили, что вяхирей не видели последние несколько лет.

Теперь в списке птиц, обитающих на Воробьевых горах, насчитывается 67 видов.