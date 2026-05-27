Москва27 маяВести.В Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького (ЦПКиО) зафиксирован новый вид птиц – лесной голубь вяхирь, сообщается в Telegram-канале парка.
Знакомьтесь – лесной голубь вяхирь. Крупный, осторожный и совсем не похожий на привычных городских голубейговорится в публикации
В парке сообщили, что неожиданное открытие было сделано во время орнитологической экскурсии.
Там отметили, что вяхирей не видели последние несколько лет.
Теперь в списке птиц, обитающих на Воробьевых горах, насчитывается 67 видов.