Цветением яблонь, вишни, сирени и русской сакуры можно полюбоваться в Москве Массовое цветение яблонь, сирени и сакуры началось в парках Москвы

Москва17 мая Вести.В московских парках наблюдается массовое цветение яблонь, груш, вишни, сирени и сакуры. Информация об этом размещена на сайте мэра и правительства столицы.

Как сказано в материале, в парках, находящихся в управлении департаментом культуры Москвы, стартовал сезон цветения плодовых и декоративных деревьев, кустарников​​​.

Сейчас горожане могут увидеть, как распускаются яблони, груши, вишни, сирень и сакура, а в конце мая расцветет чубушник рассказали авторы сообщения

Так, на территории парка "Северное Тушино" цветущие яблони и груши можно увидеть в старом фруктовом саду. Уточняется, что некоторым деревьям уже 70 лет. А на центральной площади и на аллее Славы можно полюбоваться сиренью.

В Измайловском парке у "Арт-парка" можно увидеть вишни, а около большого колеса обозрения - яблони. Некоторые из деревьев достигли возраста в 50-70 лет. У эстрады "Солнечная" можно полюбоваться сиренью. К концу мая на аллее Большого Круга распустится чубушник – листопадный кустарник.

В "Сокольниках" можно увидеть, как расцвел маньчжурский абрикос. В саду злаков можно полюбоваться 15-летней магнолией звездчатой. Кроме того, можно насладиться видом миндаля степного и сливы трехлопастной, также известной как русская сакура. Также можно понаблюдать за завершением цветения декоративных яблонь. В конце месяца в Сиреневом саду распустится сирень.

В Бирюлевском дендропарке цветут вишня мелкопильчатая и вишня Саржента, речь идет о десятках деревьев.

На территории музея-заповедника "Царицыно", у Большого дворца и на берегу Среднего Царицынского пруда можно увидеть цветущие яблони Недзвецкого, у которых ярко-розовые лепестки. В конце мая за Виноградной оранжереей и у Оранжерейных можно будет полюбоваться распустившейся сиренью.

Увидеть цветущие яблони можно и на территории усадьбы Воронцово. Ко всему прочему, там цветут груши и сливы.

Видом цветущих яблонь также можно насладиться в саду имени Баумана, где еще цветет сирень.

В парке "Терлецкий" цветут яблони, а у храма – вишни. В конце месяца в "Терлецкой дубраве" распустятся сливы.

В парке 50-летия Октября можно увидеть цветущую форзицию, яблони, вишни и липы, а в "Музеоне" – яблони, грушу и сирень.

Яблони цветут также в парке "Фили", в Кусково, в заказнике "Тропаревский и в "Коломенском".