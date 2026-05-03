В Ботсаду МГУ сообщили о рекордном сроке цветения сакуры в Москве

Рекорд по длительности цветения сакуры установлен в Москве В Ботсаду МГУ сообщили о рекордном сроке цветения сакуры в Москве

Москва3 мая Вести.Сакура в Москве в 2026 году установила рекорд по длительности цветения из-за прохладной погоды, рассказал в интервью ИС "Вести" директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.

Он обратил внимание, что цветы на деревьях еще сохранились и не выгорели.

И если в жаркий, солнечный год она цветет где-то около недели, то сейчас она уже заходит на третью неделю, и мы видим, что цветки до сих пор сохранились отметил Чуб

Снегопад — неблагоприятное явление в жизни растений: их пугает не охлаждение, а мокрый, липкий снег. Это, по словам эксперта, создает дополнительную нагрузку. Особенно уязвимы растения в период распускания листьев: налипание тяжелого снега на облиственные ветви привело к их поломке и падению в Москве.

Ранее биолог Ирина Крестова рассказывала, что сакуру в России можно вырастить прямо на дачном участке.