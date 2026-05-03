"Они закаленные": раскрыто, какими цветами Москву украсят к 9 Мая К 9 Мая столицу украсят виолами и тюльпанами

Москва3 мая Вести.Москву к 9 Мая украсят виолами и тюльпанами, сообщил в интервью ИС "Вести" начальник управления по благоустройству и озеленению ГБУ "Автомобильные дороги" Владимир Остроухов.

Он объяснил, что такой выбор связан с неприхотливостью цветов.

Весной, девятого мая, у нас будут полноценные красивые клумбы из тюльпанов и виол. Потому что это весенние цветы, традиционно они уже укоренились в Москве, так как они у нас закаленные. Нам поставляют их с совхоза уже подготовленными даже к заморозкам, выдерживают температуру до -3 рассказал Остроухов

В начале июня начнется подготовка клумб к высадке летней рассады. По словам Остроухова, наиболее плотные посадки запланированы в центральной части города: на Поклонной горе, у Триумфальной арки, Большого театра, а также в Пушкинском и Новопушкинском скверах — местах, популярных среди жителей Москвы и гостей столицы.