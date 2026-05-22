Эколог Пешков рассказал, как на примере Байкала можно сохранить экосистему Эколог Пешков: запретить и жестко наказывать за использование пластика

Москва22 мая Вести.Если сейчас посмотреть на содержание частиц микро-, нано- и прочего пластика в рачках и всякой микрофлоре, которая составляет 90% биомассы на Земле, то можно увидеть, что мутагенный эффект присутствует, тератогенный присутствует, канцерогенный присутствует - то есть происходит закладка мины под будущие генерации, и не только рачков. Об этом заявил ИС "Вести" заслуженный эколог России, председатель Технического комитета по стандартизации "Охрана окружающей природной среды" Росстандарта РФ Андрей Пешков.

По его словам, использование пластика ведет к отклонениям и патологиям экосистемы. В качестве примера, он привел Байкал - в отношении его правительству было поручено отменить использование любой продукции из пластика.

Байкал - молодцы. На самом деле - это один из основных резерватов, таких запасных резервов пресной питьевой воды. Поэтому на всей этой Байкальской природной территории было принято решение запретить производство, реализацию и пользование пластиковыми упаковками, посудой и так далее рассказал Пешков

Он выдвинул ряд предложений, направленных на предотвращение надвигающейся экологической катастрофы, подчеркнув своевременность принятия мер для ее недопущения.

Заменить недопустимое в виде пластика благоприятным для природы и для человека натуральным продуктом — это биоразлагаемыми материалами, это первое. Второе, обязательно нужен кнут к прянику. Надо запретить и жестко наказывать за использование пластика. И третье, это действовать разумно и поступенчато. И если мы начинаем с Байкала, то дальше нужно вперед идти в наиболее нагруженную европейскую часть территории - арктическую зону Российской Федерации, где очень плохо экосистема справляется с привнесенными чужеродными [веществами] рассказал Пешков

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило предложения о поэтапном введении запрета на оборот посуды и упаковки из пластика на озере Байкал.