"Лишь бы Россия не развивалась": как ЮНЕСКО боролась со строительством на Алтае Михалков возмутился обращением к ЮНЕСКО по поводу строительства на плато Укок

Москва15 мая Вести.Режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ" возмутился, что при строительстве газопровода на плато Укок на Алтае российские власти обратились к ЮНЕСКО, организация так и не дала разрешения, сообщает ИС "Вести".

Плато Укок, находящееся на юге Алтайских гор, это практически центр Евразии. В окрестностях плато Россия граничит с Казахстаном, Монголией и Китаем. В 1998 году "зона покоя Укок" была включена в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая", соответственно на этой территории не может вестись экономическая деятельность.

Позже российские власти разрабатывали проекты строительства газопровода и железнодорожной магистрали в Китай через плато. Однако активисты и ЮНЕСКО выступили против, проекты пришлось перерабатывать и вести магистрали в обход.

От ЮНЕСКО зависит, можно нам строить что-то или нельзя. Вне зависимости от того, нужно нам это или не нужно, это решает ЮНЕСКО. А такой вопрос себе зададим: странам, которые входят в ЮНЕСКО, которые связаны и с Госдепом, и с ЦРУ, и с MI6, и с "Моссадом", им выгодно, чтобы десятки тысяч километров железных дорог, были заменены всего одной веткой длиной 100 км через плато Укок?.. Они нам диктуют, что можно, чего нельзя, что полезно, что нужно, что не нужно. Лишь бы только не развивалась страна. Лишь бы мы не зашли настолько далеко, что совсем уже нельзя было до нас дотянуться. Мы-то должны это понимать сказал Михалков

По его мнению, правильнее было бы обратиться к российским специалистам, чтобы они оценили возможности строительства и потенциальный вред для окружающей среды. Михалков добавил, что как раз отечественные специалисты не увидели большого ущерба для культурного и исторического наследия, который может принести строительство.

Пора уже сдуть эту тонну пудры, которую нам навешивали с 90-х годов, эти пустые разговоры, эта показуха, эти шумные организации, которые за все хорошее и против всего плохого. Это попытка создать некое общество взаимного восхищения, которое выражает глубокую озабоченность тем или другим событием, происходящим в мире… Допустим, я глубоко ошибаюсь и все справедливо, но пусть это сделают наши специалисты, заинтересованные в развитии страны, а не те, кто в этом не заинтересован. Почему эти запреты мы должны получать от ЮНЕСКО или от какого-то министерства Великобритании? Но ведь дело-то в том, что наши-то [специалисты] как раз говорят, что это возможно уточнил режиссер

Ранее Никита Михалков заявил, что интересы международных организаций защиты природы связаны с геополитикой.