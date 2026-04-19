Москва19 апр Вести.Кроме Ормузского пролива узким местом мировой логистики является Малаккский пролив. Об этом ИС "Вести" заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Он подчеркнул, что такие места исключить из режима международной торговли невозможно.

Такими узкими местами, кроме Ормузского пролива, является Малаккский пролив в Азии, который еще большее значение имеет для международной торговли. Нельзя забывать и о проблеме Балтийских проливов, которые представляют непосредственную как бы в них важность для российского экспорта нефти, Турецкие проливы, каналы. Таких узких мест предостаточно, и полностью их исключить из режима международной торговли невозможно сообщил он

Также эксперт особенно отметил, что России очень повезло иметь такого соседа, как Китай.

Особенность России заключается в том, что у нас есть сосед в виде, Китая, который нуждается и будет еще нуждаться в течение долгого времени в больших объемах углеводородов, которые Россия может ему предоставить, в первую очередь трубопроводным транспортом. И я уверен, что после завершения конфликта на Ближнем Востоке одним из основных уроков этого конфликта будет как раз внимание к новым альтернативным маршрутам, в том числе к трубопроводным маршрутам поставок углеводородов. И более чем вероятно, что Россия и Китай наконец-то договорятся о запуске строительства той же силы Сибири-2 и об увеличении поставок углеводородов любыми альтернативными способами в обход проливов. Ну, в том числе через увеличение транзита российской нефти через территорию Казахстана сказал Громов

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия и Китай должны укреплять двусторонние отношения, твердо отстаивать законные интересы обеих стран для защиты Глобального Юга. По его словам, на подобное укрепление взаимоотношений с Россией Китай идет перед лицом невиданных за столетие перемен.