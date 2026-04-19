Москва19 апр Вести.Общая тенденция к регионализации энергетической торговли началась в период пандемии COVID-19. Об этом ИС "Вести" заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По его словам, начало этому положил Китай, когда обращался к соседним странам за помощью в обеспечении энергетической безопасности.

Общая тенденция к регионализации энергетической торговли, она имеет место быть, наверное, начиная с пандемии, когда страны Азии, в первую очередь Китай как раз, в первую очередь, обращался к соседям в том числе к России для обеспечения собственной энергетической безопасности. Но надо сказать честно, что глобальной эта тенденция видимо, не будет... в силу географии распределения ...как бы центров потребления энергоресурсов и центров их производства. Все-таки нефть, углеводороды достаточно серьезным образом сконцентрированы в небольшом количестве мест на территории нашей планеты, и ... эту проблему, как бы, знаете, от географии никуда не уйти рассказал Громов

Ранее сообщалось, что блокада Ормузского пролива изменит конфигурацию рынка грузоперевозок. по мнению Громова, в случае ее сохранения зависимым от пролива странам придется искать новые пути для транспортировки углеводородов и инвестировать в них.