Баринов рассказал о политизации темы малочисленных народов России Баринов о форуме ООН по вопросам коренных народов: тема политизирована

Москва25 апр Вести.На форуме ООН по вопросам коренных народов Запад использовал тему прав малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в геополитических целях. Об этом заявил ИС "Вести" глава делегации, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Под предлогом защиты прав малочисленных народов создавались препятствия для разработки месторождений газа, нефти, угля и редкоземельных металлов в этих российских регионах.

Тема представителей коренных и малочисленных народов сейчас во многом используется нашими зарубежными оппонентами как тема выработки социальных запретов на фактически развитие тех территорий, в которых они проживают. А мы понимаем, что это те регионы, где газ, нефть, уголь, редкоземельные металлы, золото. К счастью, мы видим, как на площадках форума отстаивали интересы нашей страны представители общественных организаций из разных регионов, из Кузбасса, из Югры, из Ямало-Ненецкого автономного округа отметил Баринов



Конституция России предоставляет коренным народам поддержку, не имеющую аналогов в мировой юридической практике, подчеркнул Баринов.

Коренные [народы] у нас вообще в принципе - больше такого нигде нет - упоминаются в Конституции России как отдельная категория граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке подчеркнул Баринов

Правительство России одобрило программу действий на ближайшие три года, направленную на воплощение Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства.