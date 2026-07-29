Россия ведет с Китаем и Индией переговоры по добыче редкоземов в Сибири Россия предложила Китаю и Индии совместно добывать редкоземы в Сибири

Москва29 июл Вести.Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока по проектам добычи редкоземельных минералов в Сибири, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Масленников в интервью "Ведомостям".

Речь идет о разработке Ангаро-Енисейского кластера, отметил Масленников.

Диалог идет как на государственном уровне, так и непосредственно между компаниями. Заинтересованность есть. Задача состоит в том, чтобы выработать модель, при которой Россия сможет выступать качественным интегратором интересов и собирать вокруг проектов партнеров приводят "Ведомости" слова Масленникова

Безусловно, существуют определенные ограничения: затруднен доступ к технологиям, есть проблемы с платежами, риски вторичных санкций со стороны США и Евросоюза (ЕС), подчеркнул Масленников.

Но даже в этих условиях партнеры готовы к сотрудничеству. Редкоземельные металлы и энергетика служат элементной базой для новых технологических рынков. Поэтому интерес к ним является стратегическим, пояснил замглавы СБ.

По его словам, с российской стороны в проектах намерены участвовать "Русал", "Норильский никель", "Ареал", Ростех, Росатом и другие компании.

В 2026-2027 годах начнется реализация семи приоритетных проектов, объем инвестиций составляет 191 млрд руб. В кластере сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов при участии 14 индустриальных и более 30 научных партнеров, что позволит создать существенный задел для сборки приоритетных производственных цепочек. Продукт будущего ближе, чем кажется отметил Масленников

Уже идет подготовка земельных участков, инженерная и проектная работа. Строительство крупных промышленных объектов начнут с 2028 года.

Ангаро-Енисейский кластер может стать мировой точкой притяжения, поскольку в нем присутствуют редкие металлы и искусственный интеллект (ИИ), а также площадкой, где рождаются технологии для энергетики, электроники, транспорта, систем накопления энергии, отметил Масленников.

Таким образом, это уже не традиционная экономика сырья, а экономика интеллектуального передела, в которой Россия продает не столько металлы, сколько технологии их превращения в товары будущего, заключил замглавы СБ.