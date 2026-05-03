Москва3 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос со статусом коренных малочисленных народов. Российский лидер обратил внимание на это на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" в столичном "Манеже". Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

По словам президента, эта тема "безусловно заслуживает внимания государства".

Но 50 тысяч, 60 тысяч, 100 тысяч — это все равно не такое уж и большое число. Мы решим этот вопрос. Ведь это же условно было так определено, что до 50 тысяч считается малочисленным народом. А будет 65 — это что, не малочисленный? О чем мы говорим? заметил Владимир Путин

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с коренными малочисленными народами поприветствовал жительницу Удмуртии на ее родном наречии – бесермянском.