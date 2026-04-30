Москва30 апрВести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с коренными малочисленными народами поприветствовал жительницу Удмуртии на ее родном наречии – бесермянском.
К главе государства обратилась представительница семьи Сидоровых.
Чырткемесь! Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!сказала она
Чырткемесь!ответил российский лидер, приятно удивив собеседницу
Удмуртский язык включает в себя несколько наречий, включая бесермянское. Численность этого народа составляет всего около 2 тыс. человек, согласно данным переписи населения страны 2021 года. Бесермяне включены в единый перечень коренных малочисленных народов РФ.