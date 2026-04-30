Путин поприветствовал жительницу Удмуртии на бесермянском наречии Путин ответил по-бесермянски ответил на приветствие жительницы Удмуртии

Москва30 апр Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с коренными малочисленными народами поприветствовал жительницу Удмуртии на ее родном наречии – бесермянском.

К главе государства обратилась представительница семьи Сидоровых.

Чырткемесь! Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! сказала она

Чырткемесь! ответил российский лидер, приятно удивив собеседницу

Удмуртский язык включает в себя несколько наречий, включая бесермянское. Численность этого народа составляет всего около 2 тыс. человек, согласно данным переписи населения страны 2021 года. Бесермяне включены в единый перечень коренных малочисленных народов РФ.