Москва29 июл Вести.Президент России Владимир Путин назначил советника министра сельского хозяйства Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Соответствующий указ подписан главой государства.

В среду Путин принял Абрамову в Кремле. В ходе встречи он предложил советнику главы Минсельхоза возглавить республику.

Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики республики. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана? спросил российский лидер

Абрамова назвала это назначение "большим, серьезным вызовом и огромной ответственностью". Она также поблагодарила президента за предоставленную возможность.

Тем же указом президент принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова, который досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Абрамова будет исполнять обязанности главы республики до вступления в должность избранного руководителя региона. Она также станет третьей женщиной, возглавляющей российский регион. В настоящее время регионами также руководят Ирина Гехт в Ненецком автономном округе и Мария Костюк в Еврейской автономной области.

Ранее Путин указал на важность обновления состава Совета Федерации после выборов в сентябре. По его словам, выборы будут проходить во многие органы власти в российских регионах, что также отразится на кадрах в Совфеде.