Нового главу Удмуртии выберут в следующем году

В Удмуртии выберут главу республики в 2027 году Нового главу Удмуртии выберут в следующем году

Москва29 июл Вести.В Удмуртии выборы нового главы региона пройдут в 2027 году. Об этом сообщает ГТРК "Удмуртия" со ссылкой на председателя избирательной комиссии республики Светлану Пальчик.

Выборы состоятся в соответствии с действующим законодательством в сентябре следующего года. До этого момента временно исполнять обязанности руководителя региона будет Ольга Абрамова говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что глава республики Александр Бречалов досрочно сложил полономочия и подал в отставку по собственному желанию.