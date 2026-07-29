Президент принял отставку Бречалова с поста главы Удмуртии Путин принял досрочную отставку Бречалова с должности главы Удмуртии

Москва29 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Бречалов занял пост главы республики в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок.

В связи с заявлением главы Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича о досрочном прекращении полномочий принять отставку главы Удмуртской Республики сказано в тексте

Ранее на место Бречалова Путин назначил советника министра сельского хозяйства Ольгу Абрамову. Она стала временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.