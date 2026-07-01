Москва1 июл Вести.Очередные выборы президента Франции пройдут в два тура — 18 апреля и, при необходимости, 2 мая 2027 года. Об этом сообщила министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель кабмина Мод Брежон.

Даты выборов были согласованы на заседании совета министров, прошедшем утром 1 июля.

После консультаций со всеми политическими партиями, было решено, что они состоятся в воскресенье, 18 апреля 2027 года, и также в воскресенье, 2 мая 2027 года заявила Брежон на брифинге

Полномочия действующего президента Франции Эммануэля Макрона официально истекут в полночь 14 мая 2027 года.

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Макрон и Европейский союз планируют фальсифицировать президентские выборы во Франции в 2027 году.