Бывший премьер Франции намерен участвовать в президентских выборах в 2027 году

Москва22 мая Вести.Экс-премьер Франции и председатель центристской президентской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь заявил, что хочет принять участие в выборах лидера страны.

Атталю 37 лет, он занимал пост премьер-министра республики с января по сентябрь 2024 года. Своей целью он назвал возвращение французам оптимизма и стремления к развитию. Нынешнюю политику республики Атталь охарактеризовал как "управление упадком".

Я принял решение о выдвижении моей кандидатуры на выборах президента заявил Атталь в ходе митинга в департаменте Авейрон на юге Франции, трансляция встречи велась на его странице в соцсети X

Бывший премьер считает, что гражданам Франции постоянно внушают неизбежное ухудшение жизни в будущем, и единственное, что им остается – это попробовать смягчить последствия этого для себя лично.

Ранее стало известно, что лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призывающий прекратить поддержку Украины, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны на выборах в 2027 году.