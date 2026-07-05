Москва5 июлВести.Президент Франции Эммануэль Макрон по окончании своих полномочий на этом посту может претендовать на должность, созданную специально для него в структурах, связанных с миллиардером Ксавье Ньелем, пишет Le Journal du Dimanche, ссылаясь на источники.
Как говорится в материале издания, Макрон думает над тем, что будет по завершении его пятилетнего срока на посту президента Франции, и держит при этом идею сохранить свое влияние перед выборами главы республики в 2032 году.
Перед возможным реваншем глава государства ищет политический трамплин. Настойчиво обсуждается такой сценарий: специально созданная должность, пока что с неясными очертаниями, связанная с Ксавье Ньелемпишет издание
Оно напоминает, что Ньель, который поддерживает Макрона с 2017 года, мог бы предложить ему "идеальную возможность набраться терпения, не покидая игру". За кулисами эта сделка, как отмечается, уже продвинулась далеко.