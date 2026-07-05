Завершив президентский срок, Макрон может получить пост при миллиардере Ньеле JDD: Макрон после президентского срока может получить пост при миллиардере Ньеле

Москва5 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон по окончании своих полномочий на этом посту может претендовать на должность, созданную специально для него в структурах, связанных с миллиардером Ксавье Ньелем, пишет Le Journal du Dimanche, ссылаясь на источники.

Как говорится в материале издания, Макрон думает над тем, что будет по завершении его пятилетнего срока на посту президента Франции, и держит при этом идею сохранить свое влияние перед выборами главы республики в 2032 году.

Перед возможным реваншем глава государства ищет политический трамплин. Настойчиво обсуждается такой сценарий: специально созданная должность, пока что с неясными очертаниями, связанная с Ксавье Ньелем пишет издание

Оно напоминает, что Ньель, который поддерживает Макрона с 2017 года, мог бы предложить ему "идеальную возможность набраться терпения, не покидая игру". За кулисами эта сделка, как отмечается, уже продвинулась далеко.