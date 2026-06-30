Москва30 июнВести.Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники. По информации журналистов, выборы пройдут в два тура.
Президентские выборы состоятся в воскресенье, 18 апреля, в первом туре, и в воскресенье, 2 мая 2027 года, во втором туреговорится в публикации
Газета также напомнила, что полномочия Эммануэля Макрона на посту президента Франции истекают в мае 2027 года.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Макрон и Европейский союз планируют фальсифицировать президентские выборы во Франции в 2027 году.