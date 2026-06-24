Политолог рассказал, на каких условиях Франция покинет ряды ЕС и НАТО Политолог Самонкин: Франция выйдет из ЕС и НАТО после смены правительства

Москва24 июн Вести.Франция может выйти из состава Европейского союза (ЕС) и НАТО после смены правительства республики. Такое предположение выдвинул председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что ранее во Франции рассматривали законопроект о выходе из обеих организаций, однако решение этого вопроса пока так и осталось на уровне обсуждений. Сам президент страны Эммануэль Макрон занял выжидательную позицию. Глава государства наблюдает за дальнейшими действиями многополярного мира, оценивает возможные риски и готовится принимать решения.

Если к власти во Франции приходят национально ориентированные силы, такие как [лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение"] Марин Ле Пен, то практически наступит стабилизация отношений с Россией с выходом из ЕС и НАТО. Шансы у Франции высоки отметил собеседник издания

Самонкин подчеркнул, что после саммита G7 Париж пока должен показывать своим европейским коллегам, что он с ними заодно.