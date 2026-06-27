Эксперт раскрыл, кто борется за место лидера в Евросоюзе Политолог Самонкин: Франция и Германия ведут борьбу за лидерство в ЕС после США

Москва27 июн Вести.Внутри Евросоюза развернулась борьба за лидерство. Основными претендентами, помимо Великобритании, выступают Франция и Германия. Об этом в интервью NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По словам политолога, Вашингтон в значительной степени отошел от вопросов безопасности в Европе, переключив внимание на Ближний Восток.

В Евросоюзе сейчас идет жесткая геополитическая борьба между лидерами, потому что, естественно, США ушли на Ближний Восток и практически покинули НАТО. То есть они не занимаются вопросами европейской безопасности, они больше сосредоточены на создании выгодной мирной сделки с Ираном. Внутри ЕС не только пошли инициативы о создании своего НАТО, своей собственной системы безопасности, но и в первую очередь кто будет главным лидером этого альянса. Великобритания, Германия и Франция начинают между собой конкурировать высказался эксперт

Самонкин добавил, что Париж и Берлин активизировали "русофобскую игру", стремясь продемонстрировать миру свою готовность к потенциальному глобальному конфликту. По его мнению, в Брюсселе считают, что тот, кто окажется наиболее последовательным в антироссийской риторике, сможет претендовать на роль "теневого кардинала" и фактического лидера обновл5нного Евросоюза.

Ранее в Евросоюзе озвучили конечную цель в области обороны.