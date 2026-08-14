Москва14 авг Вести.Евросоюз ведет целенаправленную войну за изоляцию России, прежде всего для перерезания торговых путей. Такое мнение высказал ИС "Вести" доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

На самом деле Евросоюз ведет целенаправленную войну на изоляцию России, прежде всего на перерезание торговых путей, потому что мы понимаем, что Балтика и Черное море – это основные коридоры экспорта российского продовольствия, ресурсов, минеральных удобрений и многих других товаров, плюс и, естественно, каналы поставок. Соответственно, почему сейчас, во-первых, мы ведем достаточно успешную войну в Черноморском бассейне против каналов поставок вооружений украинской стороне, так что уже Киевский режим запросил перемирия морского, а это очень важный симптом, значит мы делаем все правильно