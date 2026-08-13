Лавров высказался о попытке ЕС ограничить деятельность России на мировых рынках Лавров: ЕС не смог ограничить возможности России на мировых рынках

Москва13 авг Вести.Евросоюз решил, что может ограничить Россию в возможности зарабатывать на мировых рынках. Об этом ИС "Вести" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. Они включили запрет, по сути дела, на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюз под любым флагом объявлены теневым флотом сказал он

Ранее в МИД России заявили, что проверкой "теневого флота" Евросоюз навлекает на себя же большие опасности.