ЕС продает конфискованные с судов грузы, а прибыль отдает Киеву, заявил Лавров Лавров: ЕС разрешил себе продавать конфискованный груз, а выручку отдавать Киеву

Москва13 авг Вести.Евросоюз разрешил самому себе не только останавливать и проверять суда, а еще и конфисковывать груз с них, чтобы продать его и направить выручку Киеву. Об этом ИС "Вести" рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что на Украине эти деньги тратят на укрепление нацистского режима.

Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку и эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим заявил Лавров

Ранее Лавров назвал стратегию ЕС по выборочной остановке судов опасной. Он добавил, что Брюссель ставит себя выше международного права.