Москва13 авг Вести.Стратегия, которую выбрал ЕС в отношении судов, объявляемых частью "теневого флота", является опасной. Таким мнением с ИС "Вести" поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он объяснил, что Евросоюз такими действиями ставит себя выше международного права.

Они включили запрет по сути дела на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюза, под любым флагом объявлены теневым флотом, это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения выше международного права подчеркнул Лавров

Ранее Лавров прокомментировал термин "теневой флот". Он добавил, что это изобретение ЕС, в других документах такое выражение не используется.