ЕС использует операцию у берегов Ливии для сведения счетов, заявили в МИД МИД РФ: Брюссель использует операцию "Ирини" как ширму для сведения счетов

Москва12 авг Вести.Евросоюз использует морскую операцию "Ирини" как ширму для сведения политических счетов, заявило Министерство иностранных дел России. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

Дипломаты напомнили, что задачи "Ирини" были утверждены Советом Безопасности ООН, и включали в себя контроль соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию, сбор информации по незаконному экспорту ливийской нефти, а также контроль нелегальных перевозок людей в открытом море. Более того, этот мандат официально истек еще в мае 2026 года.

Сегодня же операция "Ирини" фактически используется Евросоюзом для запугивания коммерческих перевозчиков и воспрепятствования свободе судоходства. Налицо злоупотребление действующими международно-правовыми нормами и расширительное толкование своих полномочий говорится в заявлении

Ранее МИД РФ констатировал, что проверка принадлежности судов к "теневому флоту" не имеет никаких правовых обоснований, и предупредил, что Евросоюз подобными действиями навлекает на себя большие опасности.

12 августа президент России Владимир Путин предупредил, что РФ начнет принимать зеркальные меры в случае, если нападения на ее мирные суда будут продолжаться.