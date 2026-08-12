В МИД РФ назвали слова Каллас о морских перевозках вопиющим пренебрежением МИД РФ: заявление Каллас о морских перевозках является вопиющим пренебрежением

Москва12 авг Вести.Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы незаконности морских перевозок для энергетической и продовольственной безопасности являются демонстрацией того, что Евросоюз пренебрегает международным правом. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Текст был опубликован на официальном сайте дипломатического ведомства после случаев неправомерных досмотров иностранных судов, связанных с операцией "Ирини" у берегов Ливии.

Кая Каллас, называя незаконными не действия кораблей стран - членов ЕС, задействованных в "Ирини", а рутинные морские перевозки, обеспечивающие энергетическую и продовольственную безопасность развивающихся стран, в очередной раз демонстрирует вопиющее пренебрежение к нормам международного права говорится в тексте

Также в МИД РФ отметили, что Евросоюз пытается свести счеты, используя операцию "Ирини". В ведомстве напомнили, что мандат на операцию, согласованный в СБ ООН, истек в мае 2026 года.