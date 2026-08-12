ЕС навлекает на себя опасность проверками "теневого флота", заявили в МИД РФ МИД РФ: проверкой "теневого флота" ЕС навлекает на себя большие опасности

Москва12 авг Вести.Проверкой "теневого флота" Евросоюз навлекает на себя же большие опасности. Об этом заявили в МИД России.

Как напомнили в ведомстве, ЕС начал у берегов Ливии военно-морскую операцию "Ирини", чтобы воспрепятствовать морским перевозкам нефти и иных грузов в интересах РФ.

Проверка принадлежности судов к так называемому "теневому флоту" не поддается какому-либо правовому обоснованию, подчеркнули в ведомстве.

Прибегая к подобным действиям, Евросоюз в результате принятых им мер, абсолютно не соответствующих нормам международного права, навлекает на себя же большие опасности подытожили в МИД РФ

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Россия начнет принимать зеркальные меры в случае, если нападения на ее мирные суда будут продолжаться. Он подчеркнул, что РФ готова пойти на эти меры в любой акватории, а не только тех, где планируются набеги на российские суда.

Глава государства также заявил, что планы стран Запада по захвату судов РФ являются ничем иным, как пиратством и разбоем.