Москва12 авгВести.Проверкой "теневого флота" Евросоюз навлекает на себя же большие опасности. Об этом заявили в МИД России.
Как напомнили в ведомстве, ЕС начал у берегов Ливии военно-морскую операцию "Ирини", чтобы воспрепятствовать морским перевозкам нефти и иных грузов в интересах РФ.
Проверка принадлежности судов к так называемому "теневому флоту" не поддается какому-либо правовому обоснованию, подчеркнули в ведомстве.
Прибегая к подобным действиям, Евросоюз в результате принятых им мер, абсолютно не соответствующих нормам международного права, навлекает на себя же большие опасностиподытожили в МИД РФ
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Россия начнет принимать зеркальные меры в случае, если нападения на ее мирные суда будут продолжаться. Он подчеркнул, что РФ готова пойти на эти меры в любой акватории, а не только тех, где планируются набеги на российские суда.
Глава государства также заявил, что планы стран Запада по захвату судов РФ являются ничем иным, как пиратством и разбоем.