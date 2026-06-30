Москва30 июн Вести.Киевский режим обратился к Международной морской организации с призывом признать суда, якобы принадлежащие к российскому "теневому флоту", законными военными целями. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации журналистов, соответствующее письмо в организацию направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. В документе он среди прочего отметил, что такие суда "не могут считаться обычным гражданским транспортом".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны придумали "теневой флот" и задерживают суда с помощью военной силы, поскольку таким образом пытаются бороться за уходящее доминирование.