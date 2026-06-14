Москва14 июн Вести.Практика применения быстроходных катеров поставлена на поток киевским режимом, они являются для нас легитимной целью. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальный безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По словам эксперта, заявления о том, что подобные катера могут выполнять задачи мирного патрулирования, являются неправдоподобными, так как киевский режим развернул террористическую деятельность в Черном море.

Практика применения быстроходных катеров поставлена на поток. Соответствующие катера, кстати, также уничтожались в районе острова Змеиный. Они поставлялись по линии Великобритании и США. Есть однозначное понимание, что любая цель, на которой перемещаются представители киевского режима, легитимна с точки зрения поражения. И говорить о том, что подобные катера могут выполнять задачи мирного патрулирования, обеспечения безопасности морской навигации, - полный бред пояснил Александр Степанов

Он отметил, что киевский режим запустил террористическую деятельность в Черноморской акватории, в том числе нанося удары по мирному транспорту и гражданской логистике. А катера используют для разведки, устанавливая на них радиолокационные системы.