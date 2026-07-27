Эксперт Степанов: РФ еще почти не задействовала подводный флот в СВО

Эксперт заявил о большом потенциале для применения подводного флота в СВО Эксперт Степанов: РФ еще почти не задействовала подводный флот в СВО

Москва27 июл Вести.РФ практически не задействовала свой подводный флот в СВО, а имеющиеся у Черноморского флота подводные лодки проекта "Варшавянка" могут эффективно торпедировать суда, перевозящие военные грузы для киевского режима. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он подчеркнул, что подводные лодки являются эффективным способом защиты российского флота, а также судов дружественных государств.

У нас есть "Варшавянки", которые действуют в Черноморской акватории. Де-факто мы еще вообще не задействовали подводный флот в этом противостоянии. … Это очень эффективный инструмент защиты нашего флота, а также дружественного флота … Торпедное вооружение может ликвидировать де-факто любую угрозу, в том числе любой надводный объект, который представляет угрозу для наших гражданских моряков рассказал Степанов

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул важность развития подводного флота. Он назвал это одной из важнейших задач для России.