Адмирал Евменов: новые морские дроны исключат участие ВМС врага в конфликте с РФ

Вражеские ВМС не смогут участвовать в конфликтах с РФ благодаря морским дронам Адмирал Евменов: новые морские дроны исключат участие ВМС врага в конфликте с РФ

Москва7 авг Вести.Создание морского эшелона ВМФ РФ на основе перспективных образцов российских морских робототехнических комплексов позволит исключить участие вражеских военно-морских сил в военных конфликтах против России, отметил адмирал Николай Евменов, начальник Военного учебно-исследовательского центра "Военно-морская академия".

В своей статье в журнале "Военная мысль", которую цитирует ТАСС, адмирал рассказал о возможностях применения перспективных российских образцов морских робототехнических комплексов (МРТК).

В стратегическом построении ВС РФ может быть сформирован передовой морской эшелон ВМФ, позволяющий снизить возможности или даже исключить участие ВМС иностранных государств в военных действиях написал Евменов

По его мнению, морские робототехнические комплексы позволяют потенциально проводить несколько операций стратегического уровня, в том числе блокировать пункты базирования ВМС, поражать критически важные объекты инфраструктуры на берегу, наносить ущерб группировкам ВМС.

Также морские беспилотные системы могут контролировать обстановку в море, уничтожать мины, сверхмалые подлодки, обеспечивать гидроакустическое подавление средств противника. В перспективе применение морских робототехнических комплексов составит "основу содержания стратегических действий ВС РФ", полагает Евменов.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что все отечественные морские беспилотные авиасистемы, морские роботизированные комплексы и безэкипажные катера необходимо объединить в один разведывательный комплекс, который будет связан со спутниками.