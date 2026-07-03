Москва3 июл Вести.Минобороны РФ планирует модернизацию и наращивание боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил.

В военном ведомстве подготовлен соответствующий проект, он был рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, который провел помощник президента РФ, председатель Морколлегии Николай Патрушев.

Подготовленный Минобороны России проект основ определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии

Документ посвящен обеспечению безопасности в области военно-морской деятельности. Россия ставит перед собой задачу сформировать флот, который будет способен нанести критический ущерб в противостоянии с любым противником.

Для этого предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил отмечается там

Ранее глава Морколлегии РФ заявил, что Военно-морской флот не должен ждать, когда у границ государства появится вероятный противник. По его словам, Россия на море должна перехватить инициативу и навязывать свою волю оппонентам у их берегов.