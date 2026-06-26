Москва26 июн Вести.Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК "Рубин" и другими предприятиями корпорации ведут активную работу по созданию технологии управления и применения роя морских подводных дронов, которые смогут, в частности, уничтожать авианосные группы противника. Об этом рассказал замгендиректора КБ "Рубин" Андрей Баранов по итогам военно-морского салона "Флот-2026".

В беседе с РИА Новости он отметил, что конфликты последних нескольких лет, в том числе спецоперация на Украине, показали эффективность стрельбы из-под воды. Немаловажную роль в этом играет искусственный интеллект (ИИ), который позволяет применять под водой и в ряде других локаций целые стаи беспилотников. Это работа, добавил Баранов, является одним из самых актуальных направлений инженерной мысли.

Хорошо скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, прорвет любую оборону авианосца противника подчеркнул собеседник агентства

По его словам, конструкторы ОСК сейчас активно работают в этом направлении, поскольку этот тренд "надо оседлать как можно быстрее".

Баранов также напомнил про морские подводные дроны типа "Клавесин" и "Суррогат", которые ОСК и "Рубин" представили ранее. Он отметил, что это довольно крупные подводные аппараты монодействия, их можно сравнить с малой подводной лодкой, "только без людей".

Что же касается роя, это совсем другой подход: речь идет о максимально миниатюрных дронах, но их очень много, – от 10 до 100 в одном рое в зависимости от цели и от возможности их связать одним управлением добавил разработчик

Ранее робототехник Павел Тамков рассказал о применении подводных дронов "Прометей".