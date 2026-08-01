Москва1 авг Вести.На последнем этапе атаки у дронов ВС РФ включаются нейросетевые алгоритмы, а также используются возможности оптикоэлектронного канала, что обеспечивает высокоточное поражение цели. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

На завершающем этапе [атаки] включаются возможности оптикоэлектронного канала и нейросетевые алгоритмы обеспечивают наведение, обеспечивают сопоставление с эталонными сигнатурами конкретных объектов, выявление и приоритезацию целей, уже де-факто на финальном этапе во многом самостоятельно обеспечивает высокоточное поражение объектов рассказал Степанов

Он объяснил, почему для ВС РФ важно поражать АЗС противника.

Де-факто вскрытие всей этой системы топливно-энергетического комплекса приоритетно направлено на нейтрализацию логистических возможностей противника, на снижение потенциала обеспечения горюче-смазочными материалами заявил Степанов

Ранее в ВС РФ сообщили о применении инновационных дронов. Новые беспилотники способны идти по заданному маршруту даже при полной потере связи.