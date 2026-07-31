Москва31 июлВести.В зоне спецоперации начали применяться дроны линейки "Черный коршун", способные идти по заданному маршруту в условиях полной потери связи, рассказали ТАСС представители компании-производителя "Дронакс".
По словам собеседника агентства, эти дроны оснащены автономной навигационной системой.
Таким образом, дроны "Черный коршун" могут доставлять груз в заданную точку и возвращаться на базу, даже если не работают ни связь, ни телеметрия, ни GPSрассказали в компании-производителе
Беспилотники линейки "Черный коршун" успешно прошли испытания и уже применяют в зоне СВО, добавили там.
В компании-производителе отметили, что дроны с автономной системой навигации востребованы в зонах активной работы РЭБ, а также в лесистой и горной местностях, ущельях, в условиях плотной городской застройки.