В зоне СВО стали применять дроны "Черный коршун", идущие по маршруту без связи

В зоне СВО начали применять дроны, способные идти по маршруту при потере связи В зоне СВО стали применять дроны "Черный коршун", идущие по маршруту без связи

Москва31 июл Вести.В зоне спецоперации начали применяться дроны линейки "Черный коршун", способные идти по заданному маршруту в условиях полной потери связи, рассказали ТАСС представители компании-производителя "Дронакс".

По словам собеседника агентства, эти дроны оснащены автономной навигационной системой.

Таким образом, дроны "Черный коршун" могут доставлять груз в заданную точку и возвращаться на базу, даже если не работают ни связь, ни телеметрия, ни GPS рассказали в компании-производителе

Беспилотники линейки "Черный коршун" успешно прошли испытания и уже применяют в зоне СВО, добавили там.

В компании-производителе отметили, что дроны с автономной системой навигации востребованы в зонах активной работы РЭБ, а также в лесистой и горной местностях, ущельях, в условиях плотной городской застройки.