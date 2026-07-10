Новейшую систему контрбатарейной борьбы "Заваруха" начали применять на СВО НПО "Альфа": ВС РФ применяют систему акустической борьбы "Заваруха" в зоне СВО

Москва10 июл Вести.В зоне спецоперации начали применять новейшую систему акустической разведки "Заваруха" для обнаружения огневых позиций противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя НПО "Альфа".

По словам представителя, длительность автономной работы системы от аккумулятора составляет 5 суток. При этом "Заваруха" обладает повышенной скрытностью благодаря небольшим размерам и пассивности.

"Заваруха" уже прошла боевую апробацию в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Запорожской областях. Система показала высокую точность обнаружения отмечается в сообщении

Уточняется, что благодаря применению "Заварухи" в зоне СВО были вскрыты огневые позиции ВСУ, включая различные самоходные артиллерийские установки типа Caesar и Krab польского производства.

26 июня начальник расчета беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Снег заявил, что российский ударный беспилотник "Молния-2" способен эффективно действовать на дистанциях до 40 километров и демонстрирует высокую устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.