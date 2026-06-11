Антидроновая система "Зубр" заступила на боевое дежурство, сообщили в Ростехе Ростех: антидроновая система "Зубр" заступила на боевое дежурство

Москва11 июн Вести.Антидроновая система "Зубр" уже заступила на боевое дежурство, комплекс защищает административные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщили ТАСС в Ростехе.

Система разработки холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) отлично себя зарекомендовала, уточнил представитель госкорпорации.

Комплекс уже заступил на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса страны. Система отлично себя зарекомендовала заявил собеседник агентства

Он добавил, что на счету "Зубра" уже десятки уничтоженных дронов различного типа.

О первых поставках системы "Зубр" Минобороны стало известно в январе. По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации "Ростех", члена бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоева, комплекс в ходе испытаний продемонстрировал высокую эффективность.

"Зубр" может засекать и крупные, и малоразмерные воздушные объекты с любых ракурсов. Средства обнаружения берут беспилотники противника на сопровождение и передают данные боевому модулю.